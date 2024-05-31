小米汽车 5 月新增 9 家门店：目前已在全国 30 城开设 70 家门店，6 月计划新增 19 家

IT之家 5 月 31 日消息，小米汽车官方今日宣布，小米汽车门店 5 月新增 9 家，目前已在全国 30 城，开业 70 家门店，6 月计划新增 19 家：
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小米汽车海口市秀英区南海大道销售服务中心
小米之家金华市婺城区世贸城市广场汽车体验店
此外，小米汽车今日宣布，小米 SU7 OTA 1.2.0 将于 6 月 6 日开启推送，城市 NOA 开通十城、驻车空间推出“小憩模式”、支持导入更多米家设备，详情可见IT之家此前报道。
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