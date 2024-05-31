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小米汽车 5 月新增 9 家门店：目前已在全国 30 城开设 70 家门店，6 月计划新增 19 家

2024/5/31 18:06:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 31 日消息，小米汽车官方今日宣布，小米汽车门店 5 月新增 9 家，目前已在全国 30 城，开业 70 家门店，6 月计划新增 19 家：

  • 小米之家北京市海淀区华熙 LIVE 五棵松汽车体验店

  • 小米之家北京市石景山区喜隆多汽车体验店

  • 小米之家上海市嘉定区南翔印象城 MEGA 汽车体验店

  • 小米之家上海市杨浦区五角场万达汽车体验店

  • 小米之家重庆市渝北区光环购物公园汽车体验店

  • 小米之家重庆市江北区龙湖北城天街汽车体验店

  • 小米之家天津市南开区南开大悦城汽车体验店

  • 小米之家杭州市滨江区滨江银泰汽车体验店

  • 小米之家杭州市萧山区萧山银泰汽车体验店

  • 小米之家佛山市南海区金铂中心汽车体验店

  • 小米之家南京市江宁区景枫中心汽车体验店

  • 小米之家青岛市崂山区金狮广场汽车体验店

  • 小米之家昆明市西山区昆明公园 1903 汽车体验店

  • 小米汽车厦门市湖里区长乐路销售服务中心

  • 小米之家南昌市红谷滩区红谷滩万象城汽车体验店

  • 小米之家温州市龙湾区龙湾吾悦汽车体验店

  • 小米之家海口市龙华区友谊阳光城汽车体验店

  • 小米汽车海口市秀英区南海大道销售服务中心

  • 小米之家金华市婺城区世贸城市广场汽车体验店

此外，小米汽车今日宣布，小米 SU7 OTA 1.2.0 将于 6 月 6 日开启推送，城市 NOA 开通十城、驻车空间推出“小憩模式”、支持导入更多米家设备，详情可见IT之家此前报道。

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关键词：小米汽车

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