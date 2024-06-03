洛图科技：电子墨水屏设备喜迎“彩色时代”，今年前四月相关面板渗透率翻倍至 8.6%

IT之家 6 月 3 日消息，洛图科技今天发布 2024 年 1-4 月电纸书电子墨水屏监测数据，其中提到目前市场依然以黑白屏为主，相关电子墨水屏平板销量占比达到了 91.4%。

▲ 图源 “洛图科技”官方公众号（下同）

不过IT之家从洛图科技发布的报告中发现，从趋势上来看，彩色屏产品的渗透正在逐年递增。2022 年，彩色屏的占比仅为 2.7%，2023 年提升至了 4.2%，2024 年前四个月的表现翻倍为 8.6%。

对此，洛图科技认为，如今市场正在逐步进入“彩色时代”，彩色电子纸平板产品的快速发展主要得益于“讨喜眼球”、“价格降低”、“屏幕素质提升”三大特性，在彩色化浪潮风行的大环境下，一系列性价比较高的产品得到了广泛的关注，逐步引导市场进入了彩色阅读器竞争的局面。

洛图科技表示，文石在今年 3 月发布的 Leaf3C 电纸书引领市场，在发布后的短短 2 个月左右的时间，Leaf3C 销量即成为至中国彩色电子纸平板线上销量第一的位置，今年 1-4 月累计线上销量接近 7000 台。

▲ 文石今年 3 月推出的 Leaf 3C 电纸书主打“7 英寸 Kaleido 3 彩色墨水屏 + 2300 毫安时电池”

展望未来，洛图科技认为，未来随着上游供应链进一步的技术成熟和产能释放，在彩色电子纸办公本赛道布局的品牌也将逐步增多，结合消费者的认知提升，整体电子纸平板行业将迎来阅读器、办公本、学习本等全品类、全方位的彩色时代。

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