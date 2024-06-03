Take-Two CEO 暗示《GTA 6》将登陆 PC，并谈及遥远的《GTA 7》

IT之家 6 月 3 日消息，Take-Two CEO 施特劳斯・泽尔尼克（Strauss Zelnick）在最近的 TD Cowen 第 52 届年度科技、媒体和电信会议上接受采访，谈到了备受期待的《GTA 6》PC 版本以及更遥远的未来 ——《GTA 7》。

会议主持人估计《GTA 5》自发售以来营收已达 100 亿美元（IT之家备注：当前约 726 亿元人民币），泽尔尼克对此表示认同，称已经很接近了。随后话题转到了《GTA 6》，主持人提问：“您认为《GTA 6》能像《GTA 5》一样在营收和影响力方面更进一步吗？”

泽尔尼克表示：“Rockstar 发布预告片后，互联网几乎崩溃，该预告片在 YouTube 上 24 小时内的浏览量达到了 9300 万次，这是一个纪录，而这仅仅是预告片而已。毫无疑问，玩家的期待值非常高。”

关于《GTA 6》PC 版本的消息，泽尔尼克并没有正面回应，只是说：“没有宣布并不代表不会登陆 PC 平台。宣布或不宣布，这两种可能性都存在。Rockstar 在发行平台方面有着既定策略，他们会在适当的时候公布更多消息。我们始终相信，应该出现在玩家所在的地方，这也是公司一直以来的做法，即在任何合适的平台上满足玩家的需求。”

采访最后，泽尔尼克在谈到遥远的未来时话锋一转，出人意料地提到了《GTA 7》：“虽然我们现在还没发布《GTA 6》，但展望未来……” 主持人开玩笑地打断道：“《GTA 7》？”泽尼克笑着回应道：“我想象得到一些事情是肯定的。”

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