Take-Two：《GTA5》发售 12 年内 R 星并非无所事事，而是向实时服务转型

IT之家 6 月 2 日消息，不少IT之家小伙伴可能都知道，《GTA 5》于 2013 年问世。而在此之后，关于《GTA 6》的各种新闻一直接连不断，评论区里甚至一度出现“《GTA 6》的进度？‘新建文件夹’”这类的梗。

据 The Gamer 今日报道，Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 在本周举行的 TD Cowen 会议上谈到了《GTA 5》发布之后公司所做的事情。他表示，自《GTA 5》发布以来，R 星已经推出了大量内容。

同时，Strauss Zelnick 还高度评价了《GTA 5》推出之后 R 星的多元化发展，因为其已经“牢牢占据”实时服务型游戏的市场。

该会议的主持人询问 Strauss Zelnick“R 星今后要如何才能更频繁地发布游戏”，并进一步追问（长期未出现新作）是否是团队资源不足所致，得到回复如下：

你们要牢记重要的事情。R 星并不是推出了《GTA 5》然后就在那无所事事坐了 12 年，我们还推出了《GTA Online》，并将其发展成为一个庞大的、有生命的生态系统，至今仍在不断发展壮大。 R 星从一个制作大型、独立、单一游戏（不只是一款，而是多款）的公司，彻底转型为一个真正持续开展实时服务业务的公司。 这 12 年并非缺乏新作。（还有）另一款名叫《荒野大镖客》（IT之家注：《荒野大镖客：救赎 2》）的“小游戏”，它已经售出了约 6500 万套，其线上模式也非常成功，目前仍在不断改进运营。

据IT之家此前报道，Strauss Zelnick 曾在会议上谈到《GTA 6》PC 版相关问题时给出了一个极其啰嗦的答案：“没有公告代表一些事情仍未敲定，未来我们会通过公告的形式告知玩家。我们后续可能也不发公告，但后续可能视情况而定。”

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