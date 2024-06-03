HMD Global 业绩不佳，10% 股权持有方诺基亚去年收益减值 2800 万欧元

IT之家 6 月 3 日消息，诺基亚最近发布了 2023 年业绩报告，负责管理诺基亚的专利组合的诺基亚技术部门从智能手机专利许可中收取了大笔资金，相关部门在 2023 年例行更新了包括与苹果、联想和三星在内 50 余家公司的专利协议，尽管相关数字有所下降，但该部门依然获得了约 13 亿欧元（IT之家备注：当前约 102.31 亿元人民币）的年度净销售额。

而 HMD Global 方面，诺基亚与 HMD Global Oy（HMD）在 2016 年签订了一项战略协议，授予 HMD 在全球独家许可生产诺基亚品牌的手机和平板电脑，根据协议，诺基亚从 HMD 的诺基亚品牌手机和平板电脑销售中获得品牌和专利许可的版税。

自 2020 年以来，诺基亚一直持有 HMD 公司 10% 的股份，不过相关财报显示，在 2023 年，诺基亚在相关收益份额中记录了 2800 万欧元（当前约 2.2 亿元人民币）的减值损失。

在 2023 年 8 月，诺基亚和 HMD 修改了许可协议，使得 HMD 生产诺基亚品牌设备的独家许可将于 2026 年 3 月到期，而在 2023 年 9 月，HMD 宣布计划转向多品牌战略，尽管目前暂不知悉到 2026 年 3 月诺基亚是否不再面向常规消费者提供任何带有公司品牌的手机，但如今我们已经看到 HMD 已经推出大量自有品牌手机产品。

▲ HMD Global 最近发布的 Pulse 手机

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