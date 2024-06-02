379 元，HMD 宣布诺基亚 3210 功能机国行 6 月 6 日再次开售

IT之家 6 月 2 日消息，HMD Global 在 5 月 8 日推出 2024 款诺基亚 3210 功能机国行版，定价 379 元（目前已结束首发优惠期），不过由于许多博主在社交平台分享该机的“CCD 水平摄影体验”引发抢购风潮，目前系列功能机已被抢购一空，“诺基亚手机”官方微博宣布这款功能机将在 6 月 6 日继续补货，届时有需要的小伙伴可以进行购买。

据IT之家此前报道，2024 款诺基亚 3210 功能机搭载 2.4 英寸 IPS 屏，配有 1450mAh 电池及 2MP 摄像头，支持中国移动、联通、电信、广电 4G，以及 VoLTE 高清语音通话、双 NanoSIM 小卡卡槽双卡双 4G 通话。

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