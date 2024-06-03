小米米家智能燃气灶 S2 高能效版开售：支持忘关火提醒、烟灶联动，799 元

IT之家 6 月 3 日消息，日前，小米米家智能燃气灶 S2 高能效版开售，提供天然气、液化气两个版本，售价 799 元。

IT之家获悉，这款产品提供 5200W（天然气）或 4800W（液化气）的大火力，满足各种烹饪需求。火盖采用高导热材质（黄铜），结合包裹式出火孔设计，确保火力分布均匀。新一代聚能盘采用加厚材质，通过三维立体混氧技术，实现 65%（天然气）或 64%（液化气）的高热效率，有效节省能源。

设计方面，该产品的炉头和锅架均可轻松拆下冲洗，方便日常清洁和维护。灶台面板采用钢化玻璃材质，美观大方且易于清洁。230° 精度阀体旋钮，支持多段精细火力调节。

安全性能上，产品对燃气管路及燃烧系统进行了六重气密性检测，支持意外熄火保护功能。

智能化功能上，新品支持低电量预警提醒，让用户随时了解设备的状态。烟灶联动功能实现开火自动吸油烟、关火烟机自动停的智能体验，提升烹饪的便捷性。当连续开火使用超过 1 小时时，米家 App 将自动提醒用户，防止意外危险的发生。

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