1.5 匹 1740 元：华凌 HE1 Pro 空调 618 限时购（日常 2499 元）

华凌 KFR-35GW / N8HE1 Pro 空调挂机（1.5 匹）日常售价 2499 元。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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HE1 Pro 较 HE1 升级了电量查询功能， 其他方面主要改变：

HE1：能效比 5.27，循环风量 630m3 / h，制冷剂注入量 840g，内机蒸发器铜管 28 根 x7mm 管径；

HE1 Pro：能效比 5.3，循环风量 710m3 / h，制冷注入量 750g，内机蒸发器铜管 32 根 x5mm 小管径。

参数信息

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