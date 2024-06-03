Steam 玩家向 32GB 内存迁移，Linux 份额突破 2% 大关

IT之家 6 月 3 日消息，Steam 近期公布了其月度硬件调查报告，其中有一些值得注意的趋势。

IT之家注意到，虽然目前大部分 Steam 玩家仍使用 16GB 内存（占比 47.08%），但许多玩家正迅速向 32GB 内存迁移。使用 32GB 内存的玩家占比为 28.72%，虽然仍位居第二，但相比上个月增长了 0.63%，是所有内存配置中增幅最大的。

另一方面，16GB 内存的占比则大幅下降了 1.18%。结合其他百分比的变化来看，0.78% 的 16GB 用户升级了内存，剩下的 0.4% 似乎降低了内存配置。

8GB 内存玩家占比增长了 0.16%，或许可以归因于一些超级本和游戏笔记本仍然出厂自带 8GB 内存，也可能与苹果有关，因为除了 16 英寸的 MacBook Pro、Mac Studio 和 Mac Pro 之外，所有 Mac 和 MacBook 都标配 8GB 内存。

Steam 用户另一个有趣的趋势是其他操作系统的使用率上升。Windows 仍是主流，Windows 10 用户占总用户群的 50.35%。Windows 11 的市场份额也在缓慢增长，其占比增加了 0.93% 至 46.08%。

除了 Windows 11 的缓慢增长之外，Linux 用户的涨幅最为令人印象深刻，其 Steam 用户份额从上个月的 1.9% 上升到了 2.32%，增长了 0.42%。虽然与 Windows 的增长相比并不算大，但对于数量较少的 Linux 用户群体来说，这是一个显著的变化。

随着苹果通过 macOS Sonoma 引入游戏模式，其 Steam 用户占比增长了 0.12% 至 1.47%。

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