Steam 5 月软硬件调查出炉：铁打的 Win10 + RTX 3060 桌面版

IT之家 6 月 2 日消息，Steam 循惯例公布了 2024 年 5 月的软硬件调查报告，涉及操作系统、硬件配置及玩家语言等诸多方面。

IT之家汇总大致信息如下：

显卡方面，RTX 3060 桌面版依然保持第一，增加 0.48%；第二三名 GTX 1650、RTX 3060Ti 也分别出现较小幅度上升。

操作系统版本方面，Windows 10 64 位依然保持第一，占比达 52.23%，下滑 0.5%；Windows 11 64 位占比第二，达 47.78%，上升 1.11%。

处理器方面，英特尔处理器保持领先，占比 65.70%，上升 0.33%；AMD 上升 1.23%。

以下是 2024 年 3 月 Steam 平台最常用的软硬件，英文在语言使用比例上占据首位，份额为 38.05%，简体中文下滑 0.82% 至 29.49%，位于第二。

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