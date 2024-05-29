消息称 Steam 正开发录屏功能，可轻松分享游戏精彩瞬间

IT之家 5 月 29 日消息，据 SteamDB 创建者兼数据挖掘者 Pavel Djundik 透露，Valve 仍在积极开发 Steam 的游戏内录屏功能。该功能将允许用户像分享截图一样，轻松地在 Steam 社区分享游戏片段。

目前，玩家可以通过按下 F12 键在游戏中截图（仅限于支持 Steam Overlay 的游戏），然后分享至玩家的 Steam 社区或社交媒体。该功能经过短暂的测试后于 2011 年正式上线，目前 Steam 用户每个账号拥有 1GB 的云存储空间，用于存放游戏截图、游戏设置、存档、个人资料统计数据等信息。

据悉，即将推出的录屏功能将支持后台录制，并且在某些支持的游戏中提供时间线标记功能，方便玩家精准记录游戏内的高光时刻。类似的功能已经出现在 PlayStation 5 和 Xbox 上，这些主机可以在玩家解锁成就时自动录制游戏片段。Djundik 还分享了一些该功能界面的截图：

目前，Steam 用户需要借助微软的“Game Bar”录制功能、第三方工具，或 NVIDIA 和 AMD 显卡驱动程序自带的视频录制工具来录制游戏视频。

有关该功能的更多细节尚未公布，IT之家将继续保持关注并第一时间为大家带来最新消息。

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