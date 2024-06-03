联想拯救者与《黑神话：悟空》游戏官宣合作：全面支持测试与调优

IT之家 6 月 3 日消息，联想拯救者官宣成为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴。

联想拯救者表示，拯救者系列电脑已全面支持《黑神话：悟空》的测试与调优。根据官方宣传图，双方合作的产品包括笔记本、台式电脑和显示器，尚不清楚是否会推出联名定制款产品。

《黑神话：悟空》以西游记与中国神话为主要背景，是近期最受期待的国产单机作品之一，主线讲述了一位“天命人”挑战自我、不断超越极限的故事，将于 8 月 20 日发售，简体中文 PC 标准版 268 元。

IT之家整理《黑神话：悟空》官方介绍如下：

雄奇壮丽，光怪陆离

别有世间曾未见，一行一步一花新。欢迎来到亦真亦幻的东方魔幻世界！

妖魔鬼怪，卷土重来

行者英勇善战、威名远扬，对手纷至沓来、但求一战。《西游记》的一大看点，便是各有所长的各路妖魔鬼怪。

山摇地动，各显神通

炼就长生多少法，学来变化广无边。五光十色又相生相克的法术、变化与法宝，一直都是中国神话中最为招牌的战斗要素。

千形万象，荡气回肠

探寻各色人物背后的故事。敌人的凶恶狡猾只是表象，他们的来历、个性与动机，往往更加耐人寻味。

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