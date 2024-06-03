人形机器人“造车”，东风柳汽与优必选签署战略合作协议

IT之家 6 月 3 日消息，5 月 31 日，东风柳汽与优必选科技正式签署人形机器人应用战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造场景的应用。

通过此次合作，优必选工业版人形机器人 Walker S 将进入东风柳汽，开展汽车制造过程中的安全带检测、车门锁检测、车灯盖板检测、车身质检工位、车厢后盖检测、内饰总检、油液加注、前桥分装、集配捡料、贴覆车标、配置刷写、标签打印等一系列工作。此外，人形机器人还将和传统自动化设备协作作业，解决复杂场景的柔性无人化生产。

东风柳汽总经理林长波表示：

今天，我们终于非常荣幸地把优必选人形机器人 Walker S 请到了柳州，请进了我们东风柳汽的智能工厂。本次优必选人形机器人将结合最新 AI 技术的应用进入柳汽，通过实训，将会在更为复杂的检测、装配、物流现场提供更优的解决方案，这不仅为柳汽的智能制造水平带来更大的提升，也将成为汽车行业智能制造新风范，将加速推动人形机器人在汽车产业中场景化、规模化应用，为实施‘龙行工程’提供新动能。

IT之家从优必选官网获悉，全新工业版人形机器人 Walker S 身高 1.7 米，外观比例更接近人类，搭载全新一代融合控制算法。Walker S 可与工厂系统互通，获得产线状态及信息，并实时回传采集数据并传输至工厂系统，实现信息的即时共享。

Walker S 搭载了 41 个高性能伺服关节以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统；具备行业领先的多模态夜感器融合技术、动态环境反馈整合和自主环境探索技术等，全方位感知环境与人事物。

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