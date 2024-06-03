显卡轻松拆卸、M.2 固态硬盘新式无螺丝安装：微星公布两款 X870 主板首发型号

IT之家 6 月 3 日消息，微星今日宣布将在 2024 台北国际电脑展上展出两款 X870 主板首发型号 MAG X870 TOMAHAWK WIFI 和 PRO X870-P WIFI。

MAG X870 TOMAHAWK WIFI 延续系列硬朗外观，点缀以黄绿色 MAG 装饰图案。根据IT之家的观察，该主板提供了 4 条 DDR5 内存插槽和 3 条物理上 x16 全长的 PCIe 插槽。

PRO X870-P WIFI 主板则搭载银白色散热马甲，可提供 4 条内存插槽和 4 条全长 PCIe 插槽。

微星表示，旗下全部 X870 主板均配备支持 PCIe Gen5 的主 PCIe 插槽和 M.2 插槽，同时支持 40GB/s的高速 USB4 接口。

这两款主板均搭载 5G 有线网卡和支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4 的新一代无线网卡。

微星还在 PCIe AIC 卡、M.2 固态硬盘和 Wi-Fi 天线的安装拆卸方面进行了优化，进一步提升装机体验。

在 PCIe AIC 卡部分，微星的最新一代主板支持 EZ PCIe Release 和 EZ PCIe Clip II，用户仅需按下插槽旁的按钮就能轻松拆卸位于主 PCIe 槽的大型显卡。

微星同时对 PCIe 插槽进行了更进一步的加固，增加锚点数量、采用更厚材料。最终使得 X870 主板的新插槽相较上代强度提升 121%，可承受两倍于显卡的重量。

而在 M.2 固态硬盘部分，微星推出了 EZ M.2 Clip II 无螺丝安装设计，轻轻一按就能实现 M.2 硬盘的固定。

微星同样简化了 Wi-Fi 天线的安装，用户可以很方便地插入或拔下天线。

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