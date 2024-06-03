TrendForce：预计 2028 年 Micro LED 芯片产值将达 5.8 亿美元

IT之家 6 月 3 日消息，TrendForce 集邦咨询发布《2024 Micro LED 市场趋势与技术成本分析报告》（以下简称报告）。

报告显示，Micro LED 芯片的成本压缩与尺寸微缩化工程仍在进行。包括 LGE、BOE 和 Vistar 等厂商在大型显示应用上持续投入，以及 AUO 在进行手表产品的开发，新型显示应用也逐步扩展到头戴装置与车用需求。

预计到 2028 年，Micro LED 芯片的产值将达到 5.8 亿美元（IT之家备注：当前约 42.11 亿元人民币）。

Micro LED 产业发展的挑战

成本难以下降和技术工艺的挑战是导致 Apple Watch 项目取消的主要原因

检测与修复是提高制造良率从而进一步降低 Micro LED 成本的关键

Micro LED 产业发展的机遇

采用 Micro LED 作为显示技术的 AR 眼镜需求预计将逐步显现

Micro LED 在车用场景的应用前景也在不断拓展，未来可作为增强现实和全景抬头显示器（AR-HUD 和 P-HUD）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。