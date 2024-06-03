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TrendForce：预计 2028 年 Micro LED 芯片产值将达 5.8 亿美元

2024/6/3 13:55:01 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 6 月 3 日消息，TrendForce 集邦咨询发布《2024 Micro LED 市场趋势与技术成本分析报告》（以下简称报告）。

报告显示，Micro LED 芯片的成本压缩与尺寸微缩化工程仍在进行。包括 LGE、BOE 和 Vistar 等厂商在大型显示应用上持续投入，以及 AUO 在进行手表产品的开发，新型显示应用也逐步扩展到头戴装置与车用需求。

预计到 2028 年，Micro LED 芯片的产值将达到 5.8 亿美元（IT之家备注：当前约 42.11 亿元人民币）。

Micro LED 产业发展的挑战

  • 成本难以下降和技术工艺的挑战是导致 Apple Watch 项目取消的主要原因

  • 检测与修复是提高制造良率从而进一步降低 Micro LED 成本的关键

Micro LED 产业发展的机遇

  • 采用 Micro LED 作为显示技术的 AR 眼镜需求预计将逐步显现

  • Micro LED 在车用场景的应用前景也在不断拓展，未来可作为增强现实和全景抬头显示器（AR-HUD 和 P-HUD）

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关键词：TrendForceMicro LED

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