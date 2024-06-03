【IT之家开箱】vivo S19、S19 Pro 「烟雨青」图赏：素瓷染釉工艺，水墨烟雨纹理

IT之家 6 月 3 日消息， 5 月 20 日，vivo 发布了 vivo S19 系列手机，包含 vivo S19 标准版和 vivo S19 Pro 两款机型，售价 2499 元起。

vivo S19 标准版采用直屏设计，视觉上棱角分明，握持时手感柔和。

S19 Pro 采用曲屏设计，兼顾手感与轻薄。

vivo S19、vivo S19 Pro

vivo S19 Pro、vivo S19

vivo S19

vivo S19 Pro

vivo S19 厚 7.19mm，重 193g，烟雨青（素瓷染釉工艺）、桃花扇（高精度光刻工艺）、松烟墨 3 款配色。

vivo S19 Pro 厚 7.58mm，重 192g，烟雨青、千山翠（肤感 AG 玻璃）、剑影灰 3 款配色。

vivo S19、vivo S19 Pro

vivo S19 Pro 更多图赏：

vivo S19：

vivo S19 标准版采用 6.78 英寸 2800×1260 OLED 直屏，手动最大亮度 600nit、全局激发亮度 1200nit、局部峰值亮度 4500nit，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、2000Hz 瞬时触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光，拥有 10bit 色深。

续航方面，vivo S19 标准版在拥有 7.19mm 轻薄机身的前提下，塞进了 6000mAh 超薄蓝海电池，支持 80W 快充，采用二代硅碳负极材料，行业首款电池能量密度超过 800Wh / L。

影像方面，vivo S19 标准版前置 5000 万防畸变追焦自拍，首发搭载 vivo 自研 AI 脸型矫正技术。后置 5000 万超防抖大底主摄，独家定制 OIS 超级光学防抖，支持 CIPA 4.0 相机级防抖，同时还辅以 8MP 超广角摄像头，拥有前后柔光灯，支持全新 AI 3D 影棚光，智能立体补光，光影更立体自然。

vivo S19 标准版搭载骁龙 7 Gen 3 平台，支持内存融合 + 16G、存储压缩至高节省 50G，支持红外遥控，预装 OriginOS 4。

vivo S19 Pro：

vivo S19 Pro 采用全新升级磐石抗摔结构，搭配粘合力更高的缓震材料，官方称硬跌也能“软着陆”；边框四角双重加高，易损部位更抗摔。该机还搭载“金刚盾双抗玻璃”，号称硬核抗刮难留痕，抗摔性能提升至上代玻璃的 150%，该机还支持 IP68 & IP69 防尘防水、湿手触控功能。

vivo S19 Pro 搭载全新寰宇通信系统，全新设计 360° 全向天线，官方称在只有一格信号的环境，电话接通率超过 99%。

vivo S19 Pro 搭载蓝晶 × 天玑 9200+，还有 vivo 蓝晶芯片技术栈的加持，安兔兔跑分接近 180 万分；支持王者荣耀 120Hz 极致画质和芯片级光线追踪技术；拥有高达 50000mm² 整机散热面积、立体声双扬声器、红外遥控、NFC 等。内置 5500mAh 电池，支持 80W 快充。

影像方面，vivo S19 Pro 拥有五个焦段人像，分别是 1x（24mm）风光人像、1.5x（35mm）叙事人像、2x（50mm）经典人像、3.5x（85mm）肖像写真、4x（100mm）特写人像。

vivo S19 Pro 搭载索尼 5000 万超防抖仿生主摄，全球首发索尼 IMX921，独家定制 OIS 超级光学防抖，全新一代 VCS 人眼仿生技术，暗光画质纯净度提升 25%；索尼 5000 万超防抖长焦人像镜头，长焦 OIS 光学防抖，至高 50 倍望远。同时辅以 800 万像素超广角摄像头。该机还搭载行业首创“影棚级变焦柔光环”，应用液晶电控调光技术，实现“智能光焦同变”，远近明暗皆宜。还支持蓝心 AI 语音修图，全新升级“光韵多巴胺胶片相框”。

其它方面，配备立体声双扬声器，vivo S19 Pro 支持蓝牙 5.3、Wi-Fi 7、NFC、红外遥控，支持 IP68 & IP69 防尘防水，搭载基于 Android 14 的 OriginOS 4 系统，支持 AI 蓝心大模型。

价格信息：

vivo S19 售价 2499 元起，vivo S19 Pro 售价 3299 元起，5 月 30 日 开启预售，6 月 07 日 正式开售，限量赠送价值 299 元的 vivo TWS A2 真无线耳机。

vivo S19：

8+256GB 售价 2499 元；

12+256GB 售价 2699 元；

12+512GB 售价 2999 元；

16+512GB 售价 3299 元。

vivo S19 Pro：

8+256GB 售价 3299 元；

12+256GB 售价 3499 元；

12+512GB 售价 3799 元；

16+512GB 售价 3999 元。

《【视频】1 机 = 5 镜，全焦段人像手机 vivo S19 系列上手体验》

《2499 元起，vivo S19 系列手机发布：Pro 版全球首发索尼 IMX921》

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