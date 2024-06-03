南京市监局通报二手空调“翻新”造假：已对相关违法违规行为立案查处

IT之家 6 月 3 日消息，南京市市场监督管理局今日发布公告，对央视《财经调查》栏目曝光的二手空调“翻新”造假一事进行回应。

IT之家附公告原文如下：

关于央视《财经调查》报道我市二手空调“翻新”猫腻的初步调查处置情况 6 月 2 日晚，央视《财经调查》栏目报道南京市部分经营户违规翻新二手空调等情况后，市区市场监管、商务、公安等部门和属地连夜进行现场检查。针对相关区域及旧货市场的二手空调经营商户的违法违规行为，有关部门和属地已采取固定证据、封存核查、立案查处等执法措施。



下一步，相关部门将对全市二手空调经营者开展全面排查和专项整治，严厉打击违法违规行为，规范二手空调市场经营秩序。相关查处情况将及时向社会公布，也欢迎广大市民监督并通过 12315 等渠道提供相关线索。 南京市市场监督管理局 2024 年 6 月 3 日

根据央视 6 月 2 日报道，南京雨花台区宁芜公路两侧，有上百家从事二手家电回收再利用的店面，其中一大半专门做二手空调“翻新”。总台记者调查发现，商家利用各种化学清洁剂，可将发黄的旧空调“漂”白到看起来像新机器的程度。

商家告诉记者，机器发黄除了时间因素还有材料的原因。“比如美的，料子不好，特别爱黄。”而为了“漂”白，业内人士透露，效果最好的一种除黄剂中，有大量致癌物二氧化钛。另一种清洗剂涤尘，刺激性非常大，严重时可能使人出现躁动、抽搐、昏迷等症状。

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