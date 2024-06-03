丰田、本田、马自达等多家车企存造假行为，日本政府勒令部分车型停止出货

IT之家 6 月 3 日消息，据日媒 Yomiuri 报道，日本国土交通省 6 月 3 日发布消息，鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，日本国土交通省指示共 85 家汽车生产公司调查是否存在类似情况。截至 5 月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，日本国土交通省将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。

IT之家附 5 家车企造假车型数量如下：

丰田汽车：7 款车型

马自达：5 款车型

雅马哈发动机：3 款车型

本田汽车：22 款车型

铃木汽车：1 款车型

日本国土交通省表示，已指示丰田、马自达和雅马哈发动机等公司暂停部分正在生产的汽车和摩托车的出货，并要求相关公司对消费者做出详细说明。今后将结合现场检查以及相关结果，基于相关法规进行严肃处理。

除上述 5 家车企外，其余 64 家公司报告称没有发现造假行为，16 家公司报告称截至 5 月底尚未发现造假行为。

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