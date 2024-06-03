“无限镜”灯效，同德将在 2024 台北国际电脑展推出 Beyond Limits 系列显卡

IT之家 6 月 3 日消息，同德 Palit 发布新闻稿，表示将在明日开幕的 2024 台北国际电脑展上展出包括搭载“无限镜”灯效的 Beyond Limits 系列在内的多款显卡新品。

该显卡系列基于英伟达 GeForce RTX 4080 SUPER GPU，包含代号“Quartz”（IT之家注：石英）和“Crystal”（水晶）的两个版本。

其中 RTX 4080 SUPER Beyond Limits Quartz 采用圆润的整体设计风格，显卡侧面的整个下部均为 RGB“无限镜”灯区。

而 RTX 4080 SUPER Beyond Limits Crystal 的“无限镜”区域集中在右上角，在该区域营造出迷人的多重反射视觉效果。

除这两款显卡以外，同德还将推出无螺丝设计的 RTX 4080 SUPER Master 显卡。该显卡采用香槟色金属外壳和哑光黑鳍片，营造出低调优雅的视觉氛围。

同德还在新闻稿中正式确认了其风水混合散热显卡的正式名称：RTX 4090 Neptūnus。

RTX 4090 Neptūnus 搭载获得专利的 AquaFusion 高平整度铜底，相较传统风冷方案可将 GPU 温度降低 10℃，即使不启动水冷也拥有优异的风冷散热性能。

同德将在 COMPUTEX 2024 上展出的显卡还包括符合英伟达 SFF-Ready 标准的 Infinity 3 系列，以及 RTX 4090 PALIT x LYNK + 概念显卡。

2024 台北国际电脑展专题

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