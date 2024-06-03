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“无限镜”灯效，同德将在 2024 台北国际电脑展推出 Beyond Limits 系列显卡

2024/6/3 14:41:12 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 3 日消息，同德 Palit 发布新闻稿，表示将在明日开幕的 2024 台北国际电脑展上展出包括搭载“无限镜”灯效的 Beyond Limits 系列在内的多款显卡新品。

该显卡系列基于英伟达 GeForce RTX 4080 SUPER GPU，包含代号“Quartz”（IT之家注：石英）和“Crystal”（水晶）的两个版本。

其中 RTX 4080 SUPER Beyond Limits Quartz 采用圆润的整体设计风格，显卡侧面的整个下部均为 RGB“无限镜”灯区

RTX 4080 SUPER Beyond Limits Quartz 显卡

而 RTX 4080 SUPER Beyond Limits Crystal 的“无限镜”区域集中在右上角，在该区域营造出迷人的多重反射视觉效果。

RTX 4080 SUPER Beyond Limits Crystal 显卡

除这两款显卡以外，同德还将推出无螺丝设计的 RTX 4080 SUPER Master 显卡。该显卡采用香槟色金属外壳和哑光黑鳍片，营造出低调优雅的视觉氛围。

RTX 4080 SUPER Master 显卡

同德还在新闻稿中正式确认了其风水混合散热显卡的正式名称：RTX 4090 Neptūnus。

RTX 4090 Neptūnus 显卡

RTX 4090 Neptūnus 搭载获得专利的 AquaFusion 高平整度铜底，相较传统风冷方案可将 GPU 温度降低 10℃，即使不启动水冷也拥有优异的风冷散热性能。

同德将在 COMPUTEX 2024 上展出的显卡还包括符合英伟达 SFF-Ready 标准的 Infinity 3 系列，以及 RTX 4090 PALIT x LYNK + 概念显卡

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：同德Palit显卡2024台北国际电脑展

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