CINNO Research：一季度国内 XR 市场销量 16.4 万台，环比下滑 12%

IT之家 6 月 3 日消息，据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年第一季度国内 XR 市场销量 16.4 万台，环比下滑 12%。

CINNO Research 称，其中消费级 VR 市场销量为 9.8 万台，同比下滑 6%，主要原因仍然是目前消费级 VR 偏小众，凸显所配套的内容资源还不够丰富导致；而消费级 AR 设备销量为 6.6 万台，同比增长 62%。目前国内市场 AR 领域的融资活跃程度高于 VR 领域，Rokid、XREAL 和雷鸟创新都有相应的融资动态。另外，从实用性、便利性等也都优于 VR。

CINNO Research 还称，从价格来看，由于苹果 Vision Pro 的加入，VR 设备整体 ASP 的价格继续上涨至 4,124 元。而 AR 设备价格结构相对简单，仍然以 2,000-3,000 元价格段为主。

此外，从产品形态看，VR 设备在中国市场上，消费者倾向于选择 VR 一体机，其份额高达 76%。AR 设备方面，份额占 82%，随着光波导技术的不断突破，AR 眼镜份额也连续三个季度增长。

IT之家注意到，品牌方面，本季度国外 VR 品牌在不断渗透，国内本土品牌份额在缩减，本土品牌份额降至 83%。小鸟看看（Pico）品牌稳居第一梯队，份额占据 55%，Meta 凭借 Quest 3 系列的热销，跃居第二，大朋排名第三，两者并列位居第二梯队。而 AR 市场，第一梯队 XREAL 略超雷鸟创新，销量份额分别为 32%，31%。

从硬件技术看，消费级 VR 市场屏幕显示中，Fast LCD 仍占据主导地位，份额降至 91%，而 Micro OLED 份额连续五个季度增长。

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