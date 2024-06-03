落日余晖，EVGA X670E CLSSSIFIED 主板工程样品现身闲鱼平台

IT之家 6 月 3 日消息，前著名显卡厂商 EVGA 在放弃显卡业务后，也逐渐淡出了主板市场。

虽然官方此前否认了“退出主板制造”的报道，但 EVGA 在英特尔 Z790 世代初期后，并未推出主板新品，也没有正式发布与英特尔 Z790 大致同时期的 AMD 600 系主板。

不过，近日闲鱼平台一位名为“深圳丰宇电子”的网友，分享了多张 EVGA X670E CLSSSIFIED 主板工程样品的照片，让我们得以一窥这张流产的旗舰级主板的真容。

X670E CLSSSIFIED 采用了经典的“EVGA 式”主板结构：CPU 插槽横置设计，4 条 DDR5 内存插槽设在插槽上方的主板顶部，供电和 SATA 接口横置设计。

规格部分IT之家大致整理如下：

该主板采用 14 相 SPS Dr.MOS 供电，右上角搭载 DEBUG 灯和开关机、重启按钮，包含 3 条 PCIe 插槽和 3 条 M.2 固态硬盘插槽。

具体而言，X670E CLSSSIFIED 有一条 Gen5 x16 / x8 的主 PCIe 插槽、一条 Gen5 x8 的副 PCIe 插槽，均采用合金加固设计，中间还有一条 x4 的 PCIe 插槽。

而在 M.2 方面，X670E CLSSSIFIED 提供了一个 PCIe Gen5x4 盘位和两个 PCIe Gen4x4 盘位。

后置 IO 面板方面，该主板提供了两个有线网口（一个为 10G、另一个为 2.5G）、两个 USB4 40G 接口、10 个 USB Type-A 接口，以及 SPIDF 音频接口。

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