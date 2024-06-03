极氪汽车浩瀚智驾获 L3 级自动驾驶测试牌照，号称 7 类场景 100% 通过率

IT之家 6 月 3 日消息，极氪汽车官微今日宣布，极氪浩瀚智驾获得上海市高快速路 L3 自动驾驶测试牌照，并已经在 7 类场景、30 余项科目的测试中获得了 100% 的通过率。（官方未披露具体何种场景）

在此之前，极氪旗下拥有基于高精地图的辅助驾驶系统 NZP，在高速及城市快速路场景下，实现基于导航路径的自动上下匝道、巡航、车道变化、互通切换等功能，降低中长途驾驶疲劳，通过远程推送软件方式逐步开通。极氪 NZP 不仅可以识别交通灯信息，还能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示 7 项核心功能。

极氪汽车 2024 年 5 月交付量为 18616 辆，同比增长 115%，环比增长 16%，官方更称再创历史新高。

综合IT之家此前报道，极越、路特斯、智己、赛力斯、比亚迪、阿维塔、长安汽车、深蓝汽车、极狐汽车、宝马、奔驰等多个品牌已经陆续在国内各地拿下 L3 级自动驾驶路测牌照。

根据市场监管总局发布的《汽车驾驶，自动化分级》国家推荐标准，国内自动驾驶分为 0 级到 5 级共 6 个等级。依次如下图所示：

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