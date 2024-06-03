锐龙 AI 300 + RTX 独显、1.46kg 小钢炮，华硕发布新款 TUF Gaming A14 / A16 游戏本

IT之家 6 月 3 日消息，华硕在 Always Incredible 台北电脑展发布会上推出了搭载锐龙 AI 300 系列处理器的新款 TUF Gaming（天选）A14 与 A16 游戏本。

TUF Gaming A14（FA401）

华硕本次将 14 寸游戏小钢炮品类带入主流价位的 TUF 系列，新机最高搭载锐龙 AI 9 HX 370 处理器（12 核 24 线程、50 TOPS NPU 算力）与 RTX 4060 独立显卡：显卡 TGP 最高达 100W、Turbo 模式下整机性能释放达 110W（35W + 75W）。

此外，TUF A14 笔记本可提供最高 314 TOPS 的 AI 算力。

华硕在 14 寸游戏本的机身内装入了两个 M.2 固态硬盘插槽，但副槽位为 PCIe 4.0 x2 速率（IT之家注：Strix Point 处理器的 PCIe 通道数限制）。

屏幕方面，A14 选用一块 2.5K 165Hz 电竞屏，覆盖 100% sRGB 色域，拥有 3ms 响应时间，同时支持英伟达 G-SYNC 技术。

TUF Gaming A14 机身厚度 16.9mm，重量仅为 1.46kg，内置 73Wh 电池，同时支持 100W PD 充电，同时通过了多项 MIL-STD-810H 军规认证。

外围配置方面，该电脑支持 Windows Hello IR 人脸识别，搭载 1.7mm 键程键盘与 16:10 触摸板，支持 AI 降噪的麦克风，接口配置如下：

TUF Gaming A16（FA608）

型号为 FA608 的新款 TUF Gaming A16 笔记本最高搭载锐龙 AI 9 HX 370 处理器与 RTX 4070 独立显卡，采用全新升级的散热系统，整机性能释放达 170W（55W + 115W）。

16 英寸版本同样搭载板载 32GB LPDDR5x-7500 内存与两个 M.2 固态硬盘插槽，但由于 Strix Point 处理器的 PCIe 通道数限制，副槽位为 PCIe 4.0 x2 速率。

屏幕方面，A16 选用一块 2.5K 165Hz 电竞屏，覆盖 100% sRGB 色域，拥有 3ms 响应时间与 400 尼特亮度，同时支持英伟达 G-SYNC 技术。

TUF Gaming A16 机身厚度 17.9-25.7mm，重量为 2.2kg，内置 90Wh 电池，同时支持 100W PD 充电，同时通过了多项 MIL-STD-810H 军规认证。

外围配置方面，该电脑搭载 1.7mm 键程单区 RGB 键盘、支持 AI 降噪的麦克风，接口配置如下：

2024 台北国际电脑展专题

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