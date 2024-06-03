锐龙 AI 9 HX 370 + RTX 4070，华硕 ROG 幻 16 Air 锐龙版笔记本发布

IT之家 6 月 3 日消息，华硕在今天下午举行的直播活动中发布了搭载最新 AMD 锐龙 AI 9 HX 370 处理器的 ROG Zephyrus G16（国内称幻 16 Air）笔记本。

据介绍，搭载锐龙处理器的新款幻 16 Air 笔记本型号为 GA605，与型号 GU605 的酷睿 Ultra 版采用了近似的设计，厚 14.9mm，重量 1.85kg。

IT之家注意到，新机板载 32GB LPDDR5X-7500 内存，提供一个 M.2 固态硬盘插槽，内置 90Wh 电池。

幻 16 Air 搭载 ROG OLED 星云屏，拥有 2.5K 分辨率、240Hz 刷新率与 500 尼特亮度，响应时间 0.2ms，覆盖 100% DCI-P3 色域，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证。

新款幻 16 Air 笔记本搭载三风扇液金散热系统，显卡 TGP 最高 105W，提供 0dB 静音模式。

外围配置方面，新款电脑搭载 SD Express 7.0 读卡器与、Wi-Fi 7 网卡与 240Hz 触控板，支持 IR 人脸识别，接口配置如下：

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