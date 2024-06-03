日本多家车企被曝集体造假，丰田中国称一丰、广丰、雷克萨斯在华销售车型与事件无关

IT之家 6 月 3 日消息，丰田中国今日就日本多家车企被曝集体造假一事作进一步声明：“关于日本市场部分丰田车辆认证申请不规范，给各位顾客带来的担忧，我们表示诚挚的歉意。”

丰田中国方面表示，经过确认，一汽丰田、广汽丰田与雷克萨斯在中国市场销售的车型与本次事件无关，相关认证实验按照中国法律法规，在中国管理部门的监督、指导下完成，不存在安全和品质问题，请用户安心使用。

IT之家附前情提要：

日本国土交通省今日发布消息称，鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，日本国土交通省指示共 85 家汽车生产公司调查是否存在类似情况。截至 5 月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，日本国土交通省将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。涉及车型数量如下：

丰田汽车：7 款车型

马自达：5 款车型

雅马哈发动机：3 款车型

本田汽车：22 款车型

铃木汽车：1 款车型

具体来看，丰田的问题车型认证申请涉及三款量产车型（卡罗拉 Fielder / Axio 和 雅力士 Cross）的行人和乘员保护测试数据不充分，以及四款停产车型（皇冠、Isis、Sienta 和 RX）的碰撞测试和其他测试方法错误。

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