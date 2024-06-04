笑料十足！苹果 MacBook 新广告突出续航、性能和查找功能

IT之家 6 月 4 日消息，苹果公司今日发布了三支诙谐幽默的 Mac 广告，分别聚焦于苹果自研芯片笔记本电脑的续航能力、查找功能（“查找我的 Mac”）以及强劲的性能表现。

IT之家注意到，其中一支名为“电量充足”（Charged）的广告中，一位严肃的教授对一名学生的电脑电量提出了质疑，“第一天课就没带充电器？这可是在玩火啊……”但这位学生淡定地表示不用担心，因为她的 Mac 电池可以用上整天。

另一支名为“强劲动力”（Powered）的广告中，正在图书馆学习的学生被一位女士搭话，女士声称笔记本电脑无法同时处理大型文件和多个应用程序，“你不会觉得它要崩溃吗？就像热狗遇上飓风一样。”学生则自信地告诉她，这是一台 Mac 电脑，所以一切运行良好。

“失而复得”（Found）的广告则讲述了一名学生寻找丢失笔记本电脑的故事。当她焦急地四处张望时，旁边一位男士悠悠说道：“是啊，电脑经常在这个地方莫名其妙消失……” 不过，这位学生巧妙地利用了“查找我的 Mac”功能，成功定位了自己的电脑。

这三支风格幽默、戏剧感十足的广告短片时长均为 38 秒，非常适合在社交媒体平台上播放。

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