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苹果为 iPad 10 重发 iPadOS 17.5.1 更新，新版本 21F91

2024/6/4 6:56:05 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 4 日消息，苹果公司今天为 iPad 10 推出了修订版本的 iPadOS 17.5.1 版本更新，相关固件的版本号为 21F91，比先前的 21F90 版本略高。

图片 1

▲ 图源 IT之家开箱：苹果 iPad 10

目前并不知悉苹果公司在相关版本中修复的具体错误，但一般此类“重新推出的”更新是修复零日漏洞、新增部分 API 服务或修复一些偶发的 Bug。而此前的 iPadOS 17.5.1（21F90）版本主要修复了先前曝光的“已删除照片恢复”问题

此更新提供了重要的错误修复，并解决了极少数情况下，数据库损坏导致已删除的照片可能重新在“照片”图库中出现的问题。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

此外，苹果公司近日还面向部分 iPhone 用户推送“紧急更新”通知，声称相关更新可协助 FaceTime 通话反欺诈及防范其他安全风险。

相关阅读：

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苹果重发 iOS / iPadOS 17.4.1 更新，新版本 21E237

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关键词：苹果iPadOS 17.5.1iOS

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