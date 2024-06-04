Spotify 再次涨价，部分套餐已贵过苹果 Apple Music

IT之家 6 月 4 日消息，流媒体音乐服务 Spotify 再次宣布上调美国区会员订阅价格，这是其在过去 12 个月内第二次上调价格，理由是“为用户带来更优质的体验”。

此次涨价之后，个人高级会员月费从 10.99 美元涨至 11.99 美元，双人套餐涨至 16.99 美元（上调 2 美元），家庭套餐涨至 19.99 美元（上调 3 美元），学生套餐则维持 5.99 美元不变。

值得注意的是，这并非 Spotify 近期首次涨价。早在 2023 年 7 月，其个人高级会员价格就从 9.99 美元涨至 10.99 美元。算下来，一年之内涨幅已经达到 20%。而此次涨价之后，部分套餐的总涨幅就更加明显，例如双人套餐相比 2023 年 7 月足足上涨了 31%，家庭套餐也涨了 25%。

Spotify 表示，会员很快将收到电子邮件通知，其中包含涨价详情以及如何取消高级会员的说明。涨价声明中，Spotify 也提到他们需要通过调价来“持续投资和创新产品功能，为用户带来最佳体验”。

IT之家注意到，Spotify 的部分套餐价格已经超过了主要竞争对手 Apple Music。目前，Apple Music 的个人会员和家庭会员月费分别为 10.99 美元和 16.99 美元，都比调价后的 Spotify 便宜一些。

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