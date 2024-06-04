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自适应大灯可更好地照亮弯道，特斯拉发布 2024.20 软件更新

2024/6/4 8:11:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 4 日消息，特斯拉今日宣布开始推送 2024.20 软件更新，其中包含了针对自适应大灯、空调系统以及车载游戏等方面的优化。

IT之家注意到，本次更新的主要亮点在于针对配备矩阵式 LED 大灯的车型改进了自适应大灯功能。特斯拉在更新日志中写道：“自适应大灯将能够根据道路弯曲情况进行调整，并且在高速公路行驶时提供更强的照明。”

此外，此次更新还针对自动空调模式进行了优化。特斯拉表示：“当设置为自动模式时，空调将能够更快地冷却车内温度，同时车辆也将更好地调节高压电池温度，从而提升充电性能。”值得一提的是，特斯拉还宣称这项空调优化将为 Cybertruck 带来更加静谧的空调使用体验。

最后，本次更新还为特斯拉的车载游戏平台“Tesla Arcade”带来了一项有趣的新功能。对于特斯拉最受欢迎的车载游戏之一《沙滩越野赛车》，在超级充电站新增最快通关时间排行榜，用户可与其他玩家一较高下。

特斯拉已经开始推送本次更新，但可能需要一些时间才能覆盖所有特斯拉车型。

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关键词：特斯拉

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