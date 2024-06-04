消息称任天堂将把 NGC 平台经典游戏《星际火狐：突击》搬上 Switch 2

IT之家 6 月 4 日消息，消息源 Zippo 透露，任天堂正在将 NGC 平台经典游戏《星际火狐：突袭（Star Fox：Assault）》搬上 Switch 2 平台，这款游戏的重制版据称将由曾开发原作的 Bandai Namco 工作室负责制作，任天堂计划在未来的某个直面会上公布这款游戏。

▲ 图源 任天堂官网历年游戏集锦页（下同）

据介绍，《星际火狐：突袭》最初发布于 2005 年，相比前作《星际火狐大冒险》，本作再次回归以太空射击为主的基调，同时也包含了一部分的地面独行任务。游戏背景设定在《大冒险》之后的一年，Aparoid 成为了莱拉特星系的新威胁，星际火狐战队在派比・海尔（与随行的 ROB）以及火狐的卓越领导下再次阻止他们，Krystal 则取代了派比成为主力队员，此外法尔科也正式重返战队。

不过在游戏内容之外，过去几年里任天堂一直对《星际火狐》这一经典 IP 保持相当冷淡的态度。IT之家注意到，在 2016 年《星际火狐 Zero》在 Wii U 平台的表现欠佳后，系列作品便很少有新作问世。不过如今任天堂似乎正计划重新唤起玩家对系列 IP 的热情。

考虑到《星际火狐》历代游戏均以操作爽快感为人称道，这款重制版据称将支持 1080P 60FPS 游玩，消息源同时透露本作将加入在线多人对战功能，还能刷 Amiibo 周边，这也被认为是任天堂正在研发一款全新《星际火狐》主线作品的前奏。

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