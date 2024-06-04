Linux 发行版需要杀软吗？卡巴斯基推出免费 Linux 版 KVRT 病毒扫描清理工具

IT之家 6 月 4 日消息，你认为使用 Linux 发行版，需要杀毒软件吗？或许很多用户认为 Linux 发行版偏小众，因此受到黑客攻击的风险也相对较小，不过卡巴斯基并不这么认为，近期推出了适用于 Linux 平台的杀毒软件。

最新上线的 Linux 版本 Kaspersky Virus Removal Tool（KVRT）是一款免费应用程序，用于扫描运行基于 Linux 操作系统的计算机，并清除检测到的威胁。该工具既能检测恶意软件和广告软件，也能检测可用于攻击的合法程序。

IT之家根据官方博文内容，梳理下 Linux 版 KVRT 的一些注意事项如下：

没有自动更新机制

Linux 版本 KVRT 不会自动更新，用户如果有需求，可以从卡巴斯基官网下载新版本程序，网站上的软件包每天都会更新数次。

无法设置计划扫描

该程序可通过图形界面或命令行运行。但只能手动运行，无法设置计划扫描。

权限

该发行版作为便携式应用程序提供，因此无需安装。不过，使用前必须获得执行权限。

为确保该程序拥有访问系统内存、启动扇区和其他重要区域的权限，并能清除或移除检测到的威胁，建议在超级用户账户（root）下运行。

不过，Linux 版 KVRT 也可以在普通用户账户下运行，但在这种情况下，其功能可能会受到限制。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。