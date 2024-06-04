微软 Xbox 实体游戏外盒风格焕新：淡化主机型号差异、整体更简洁

IT之家 6 月 4 日消息，微软目前正在悄悄更新 Xbox 实体游戏外盒的风格设计，目前我们已经可以在最新发布的《Kena Bridge of Spirits》等游戏中看到相关变更。

相比此前设计，新版游戏盒移除了原先位于右上角的 Xbox Series X|S 徽标，并将原本位于左侧的适用平台标识符移动至右侧，在进行相关更新后，游戏原始封面面积更大，整体相对更简洁，不过相关封面也淡化了主机型号差异。

▲ 左为旧版封面，右为新版封面

参考IT之家先前报道，外媒 Windows Central 编辑 Jez Corden 近日透露，微软将效仿现有的第三方手柄制度，允许第三方厂商发布他们自己的 Xbox 主机。同时下一代 Xbox 游戏机有望内置 Steam 客户端，支持游玩 Steam 游戏。

综合相关消息，可以看出微软已经更注重“Xbox”的软件平台性，将硬件差异下调至次要地位，这种战略有点类似当年的 Windows Phone 和 Zune 平台。

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