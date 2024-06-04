微软向 Win10 下放“移动设备”功能：可访问安卓手机截图 / 照片

IT之家 6 月 4 日消息，科技媒体 Windows Latest 报道，微软 Windows 10 用户安装今年 5 月的可选更新 KB5037849 之后，添加了原本 Windows 11 系统中的移动设备功能，可以让用户访问手机上拍摄的照片。

Windows 10 用户安装 5 月可选更新之后，会看到以下全新的“Mobile Devices”页面，用户切换启用该功能时，会跳转到 Microsoft Store 应用商店，下载并安装“Cross Device Experience Host”应用。IT之家附上相关图片如下：

这个软件包以前是 Windows 11 独占的，但现在也可以在 Windows 10 上使用了。

用户还需要登录其 Microsoft 账号，但这项功能不需要设置 Phone Link 应用程序。

连接手机和 Microsoft 账户后，点击 "管理设备" 启用 "获取新照片通知" 功能。

这种集成目前仅限于照片，只有用户在安卓手机上截图时才会收到新通知。

用户手机照片会自动以通知的形式出现在 Windows 10 上，您可以使用剪贴工具打开通知。

以上图源：Windows Latest

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