消息称 realme 真我 GT6 手机配 1.5K 8T LTPO BOE“极窄直屏”，采用金属中框 + 玻璃机身

IT之家 6 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今天曝光一款“真真骁龙 8 Gen 3 新机”，该机主打“1.5K 8T LTPO BOE 极窄直屏 + 金属中框 + 玻璃机身”，配备 120W 快充头搭配超大硅负极电池，使用 50MP 旗舰大底主摄 + 无长焦镜头。综合评论区，这款“神秘新机”有望为 realme 真我 GT6 手机。

参考IT之家此前报道，目前 realme 真我 GT6 手机海外版本包装已经曝光，相关包装盒标注的“AI”表明该机是一款具备生成式 AI 功能的手机，该机将配备 AI 夜视（AI Night Vision）、AI Smart Loop、AI Smart Removal、AI Smart Search 等功能。

作为比较，现款 realme 真我 GT5 手机发布于去年 8 月 28 日，该机提供流银幻镜 + 星雾绿洲两种配色，搭载一款 6.74 英寸 2772×1240 分辨率柔性 OLED 直屏，采用了高通骁龙 8 Gen 2 处理器，最高配有 24GB LPDDR5X RAM + 1TB UFS 4.0 存储空间，此前IT之家评测组已经对该机进行了一番介绍，感兴趣的小伙伴可以点此访问相关文章。

▲ 图源 IT之家评测：realme 真我 GT5 手机

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