汽车认证存造假行为，日本车企丰田、本田、马自达高管鞠躬道歉

IT之家 6 月 4 日消息，日本国土交通省 6 月 3 日在官网发表声明称，鉴于之前大发工业公司违规操作等情况，国交省对 85 家车企在量产认证申请过程中是否存在违规操作进行调查。结果显示，丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木的 38 种车型存在认证欺诈问题。

国交省要求在确认丰田、马自达和雅马哈发动机 3 家公司的 6 款现有车型符合安全标准之前，暂停其出货。

国交省在声明中还要求问题车企启动内部调查并尽快递交调查结果。此外，国交省将依法对上述 5 家问题车企开展进一步调查。国交省最快将于 4 日开始对丰田的调查，而后依次调查其他四家问题企业。

丰田集团社长丰田章男 3 日召开记者会道歉

本田技研工业社长三部敏宏（中）等本田高管 3 日召开记者会道歉

马自达社长毛笼胜弘（右）等马自达高管 3 日召开记者会道歉

当天，丰田、本田、马自达企业高管分别召开记者会，就此事道歉。丰田集团社长丰田章男在记者会上称，“造假是动摇认证制度的原则性问题，是汽车制造商绝不能做的事。作为丰田集团的负责人，我就此由衷道歉。”丰田宣布，即日起停产停售三款涉及造假问题的车型。马自达社长毛笼胜弘也在记者会上表示，“让使用马自达汽车的顾客感到担忧，对此感到愧疚…… 我深刻对待作为经营方的责任。”

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