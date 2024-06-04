PS5 独占结束：《凯娜：精神之桥》游戏 8 月 15 日登陆 Xbox 平台

IT之家 6 月 4 日消息，在 PlayStation 和 PC 平台发行 3 年之后，《凯娜：精神之桥》（Kena: Bridge of Spirits）游戏定于 2024 年 8 月 15 日在 Xbox One 和 Xbox Series S|X 主机上发行。

Xbox 版本《凯娜：精神之桥》游戏会附带一些独家内容，包括海盗主题的腐烂帽子、凯娜法杖以及金色 Rot 皮肤等。

Xbox 版本将包含 PlayStation 和 PC 平台上的所有更新，Ember Lab 首席运营官 Josh Grier 表示：

我们很高兴能在 Xbox 平台上将《凯娜》的故事带给新的玩家。作为我们的首款游戏，《凯娜》对工作室的每个人都意义重大，团队很高兴能与更多玩家分享凯娜的旅程--我们真心希望每个人都能喜欢上《凯娜》和她的罗特朋友们。

《凯娜：精神之桥》由 Ember Lab 公司于 2021 年开发和发行，推出了 PlayStation 5 / PlayStation 4 和 PC 版本，于 2022 年上架 Steam 平台。IT之家查询该页面，共计有 12077 条玩家评论，好评率为 92%，综合评价为“特别好评”。

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