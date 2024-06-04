海盗船推出 3500X 系列中塔 270° 海景房机箱，支持背插主板

IT之家 6 月 4 日消息，海盗船在 2024 台北国际电脑展上发布了 3500X 系列机箱，包含标准 3500X、3500X ARGB 和 iCUE LINK 3500X RGB 三个分支款式，各款均可选黑白双色。

3500X 系列机箱支持 EATX 主板和背插主板，兼容至长 410mm 的显卡、至高 170mm 的 CPU 散热器、至长 180mm 的电源，提供了至多两个 2.5 英寸硬盘位和两个 3.5 英寸硬盘位。

该机箱采用左前无柱设计，正面和左侧面搭载两块分离式的可拆卸透明玻璃面板，并在主板背部预留了 38mm 的走线空间。

3500X 系列机箱支持至多 10 个风扇，IT之家整理其冷却兼容性如下：

顶部：支持 3 个 120 风扇或 2 个 140 风扇，兼容 360 或 280 冷排；

右侧：支持 3 个 120 风扇或 2 个 140 风扇，兼容 360 或 280 冷排；

尾部：支持 1 个 120 风扇，兼容 120 冷排；

底部前方：支持 1 个 120 风扇或 1 个 140 风扇；

电源仓上方：支持 2 个 120 风扇。

3500X 机箱的 IO 面板设在顶部右前方，包含一个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、两个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口和一个 3.5mm 二合一音频插孔。

海盗船表示，基础版的 3500X 无预装风扇机箱定价 89 美元（IT之家备注：当前约 645 元人民币）。

同 3500X 基础版相比，3500X ARGB 在右侧预装了 3 个 RS120 ARGB 风扇。

该风扇为 12025 标准规格，搭载磁吸式圆顶轴承，转速区间 420~2100 RPM，风量 13.3~72.8 CFM，静压 0.2~4.15 mmH 2 O，噪声 10~36 db (A)。

而 iCUE LINK 3500X RGB 预装了 iCUE LINK System Hub 灯控集线器和 3 个 iCUE LINK RX120 风扇。

iCUE LINK RX120 风扇同样为 12025 标准规格，亦采用磁吸式圆顶轴承。其转速区间为 420~2100 RPM，风量 10.5~74.2 CFM，静压 0.12~4.38 CFM，噪声 10~36 db (A)。

2024 台北国际电脑展专题

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