华硕首款 Z890 游戏主板现身：配 LGA1851 插槽，支持英特尔 Arrow Lake 处理器

IT之家 6 月 4 日消息，科技媒体 TechPowerUp 跟进报道 2024 台北国际电脑展，在华硕展台上发现了全新的 ROG Maximus Z890 Hero 主板，采用 LGA1851 插槽，这是华硕首款基于英特尔 Z890 芯片组的高端游戏 PC 主板。

华硕展台上分享的 ROG Maximus Z890 Hero 主板采用背插式设计，此外还有传统正面 I / O 接口设计版本。

LGA 1851 插槽和 LGA1700 尺寸基本上相同，很难肉眼区分，而两者的物理尺寸相同，散热器也兼容，意味着兼容 LGA1700 的散热器可以在 LGA1851 主板上使用。IT之家附上相关图片如下：

ROG Maximus Hero 似乎是一款功能齐全的主板，适合 CPU 超频和连接功能。该主板还配备了 Thunderbolt 4、Wi-Fi 7、USB4、5 GbE 和新一代 SupremeFX 板载音频。

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