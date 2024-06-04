支持新一代 CAMM2 内存模组，微星、华擎展出特别款英特尔主板

IT之家 6 月 4 日消息，综合台媒 BenchLife.info 报道和 X 平台用户 @wagipon 动态，微星、华擎均在 2024 台北国际电脑展上展出了支持 CAMM2 内存模组的特别款英特尔主板。
其中微星方面带来的是此前预热的 Z790 PROJECT ZERO PLUS (CAMM2) 主板，该主板搭载来自金士顿的 FURY Impact DDR5 CAMM2 原型内存模组。
微星表示 DDR5 CAMM2 内存条可支持至高 128GB 容量，单模组即实现双通道，可减少兼容性问题（IT之家注：即使仅有批号不同，传统内存也不易实现高频）。
同时 CAMM2 模组为水平放置，简化了内存散热设计。
此外，Z790 PROJECT ZERO PLUS (CAMM2) 主板采用 14+1+1 相 DRPS 供电设计，搭载双 EPS 8Pin CPU 辅助供电接口。
该主板搭载 PCIe Gen5 插槽和 PCIe Gen4x4 的 M.2 盘位，包含 USB 20Gbps Type-C 接口，采用来自英特尔的 2.5Gb 有线网络和 Wi-Fi 7 解决方案。
华擎这边展出的主板等级更高，为面向英特尔下一个桌面 CPU 世代的 Taichi OCF CAMM2 “太极超频方程式”旗舰主板的工程样品。
这块主板搭载了同样来自金士顿 FURY Impact 产品线的 32GB DDR5 CAMM2 模组。
在其他方面，Taichi OCF CAMM2 原型主板为 27 相供电设计，采用 110A SPS Dr.MOS，搭载两条 PCIe Gen5x16 插槽，提供了 1 个 Gen5x4 M.2 盘位和 4 个 Gen4x4 M.2 盘位。
不仅如此，该主板还提供了双雷电 4 Type-C 接口，搭载瑞昱 5Gbps 有线网口、英特尔 Wi-Fi 7 无线网卡和瑞昱 ALC4082 板载声卡，支持 Nahimic 音效。
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