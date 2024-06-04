支持新一代 CAMM2 内存模组，微星、华擎展出特别款英特尔主板

IT之家 6 月 4 日消息，综合台媒 BenchLife.info 报道和 X 平台用户 @wagipon 动态，微星、华擎均在 2024 台北国际电脑展上展出了支持 CAMM2 内存模组的特别款英特尔主板。

其中微星方面带来的是此前预热的 Z790 PROJECT ZERO PLUS (CAMM2) 主板，该主板搭载来自金士顿的 FURY Impact DDR5 CAMM2 原型内存模组。

▲ 图源 BenchLife.info

微星表示 DDR5 CAMM2 内存条可支持至高 128GB 容量，单模组即实现双通道，可减少兼容性问题（IT之家注：即使仅有批号不同，传统内存也不易实现高频）。

同时 CAMM2 模组为水平放置，简化了内存散热设计。

▲ 图源 BenchLife.info

此外，Z790 PROJECT ZERO PLUS (CAMM2) 主板采用 14+1+1 相 DRPS 供电设计，搭载双 EPS 8Pin CPU 辅助供电接口。

该主板搭载 PCIe Gen5 插槽和 PCIe Gen4x4 的 M.2 盘位，包含 USB 20Gbps Type-C 接口，采用来自英特尔的 2.5Gb 有线网络和 Wi-Fi 7 解决方案。

华擎这边展出的主板等级更高，为面向英特尔下一个桌面 CPU 世代的 Taichi OCF CAMM2 “太极超频方程式”旗舰主板的工程样品。

▲ 图源 @wagipon

这块主板搭载了同样来自金士顿 FURY Impact 产品线的 32GB DDR5 CAMM2 模组。

在其他方面，Taichi OCF CAMM2 原型主板为 27 相供电设计，采用 110A SPS Dr.MOS，搭载两条 PCIe Gen5x16 插槽，提供了 1 个 Gen5x4 M.2 盘位和 4 个 Gen4x4 M.2 盘位。

不仅如此，该主板还提供了双雷电 4 Type-C 接口，搭载瑞昱 5Gbps 有线网口、英特尔 Wi-Fi 7 无线网卡和瑞昱 ALC4082 板载声卡，支持 Nahimic 音效。

2024 台北国际电脑展专题

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