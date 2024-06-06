蓝宝石重振电源产品线，展出 NITRO+、Pulse 系列 ATX3.0 电源

IT之家 6 月 6 日消息，据外媒 KitGuru 视频报道，蓝宝石在 2024 台北国际电脑展上展出了系列 ATX3.0 电源，涵盖 NITRO+、PULSE 产品线。

▲ 图源 KitGuru，下同

蓝宝石曾在 2018 年左右推出过 NITRO + 电源，不过自那之后蓝宝石逐渐淡出了消费级电源市场。

在今年 4 月发布 NITRO B650I WIFI 主板时，蓝宝石就表示将从今年开始在电源、机箱等产品线上有一定动作。

从视频内容来看，蓝宝石至少规划了 4 条电源产品线，IT之家整理如下：

NITRO+ Gaming PLATINUM：

全模组设计，80PLUS 白金牌效率；三维 150*150*86 (mm)，搭载 14025 风扇；涵盖 1200W、1000W、850W 三种功率；采用台系电源，拥有 10 年质保。

PULSE Gaming GOLD：

直出线材设计，80PLUS 金牌效率；标准 ATX 电源外形，搭载 12025 风扇；涵盖 850W、750W 两种功率；采用台系电容。

NITRO+ Gaming GOLD：

信息较为模糊，仅清楚其包含 1200W、1000W 和 850W 三个版本，拥有 80PLUS 金牌认证。

NITRO+ Gaming PLATINUM：

信息也较为模糊，仅清楚其包含 1200W、1000W 两个版本，拥有 80PLUS 白金牌认证，定位高于 NITRO+ Gaming PLATINUM。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。