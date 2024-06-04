鸿海宣布在高雄建造先进算力中心，与英伟达在 AI 等多领域合作

IT之家 6 月 4 日消息，台媒经济日报消息，全球最大 AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布，将与英伟达合作，以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心，在高雄建造先进算力中心，使用 4608 颗芯片，预计 2026 年完工。

鸿海科技集团董事长刘扬伟表示，将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作，通过鸿海庞大的制造规模，为行业作出更多贡献。

英伟达创始人黄仁勋表示：“随着全球对 AI 需求的爆炸性增长，我们已经步入算力科技的新时代。鸿海在高雄建立的先进算力中心，将使用英伟达的 AI、Digital Twin（数字孪生）和机器人平台。”

IT之家注意到，双方将以 Omniverse 创建数字孪生应用，陆续导入智能制造、智能电动车、智能城市平台。

智能制造平台方面，通过生产线的规划，覆盖既有 AI 服务器产品的制造、电动车组装，并通过影像识别技术，结合集团 AMR 协同产线运作，做到产能利用效率最大化。

2024 台北国际电脑展专题

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