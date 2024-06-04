骁龙 X 芯片携手 Copilot AI 挑战苹果生态，高通请来“我是 Mac”演员打广告

IT之家 6 月 4 日消息，还记得苹果公司在 2000 年代后期推出的那些 “我是 Mac” 和 “我是 PC” 系列广告吗？这些广告大获成功，多年来许多竞争对手都试图效仿它们，甚至请来了 “我是 Mac” 广告中的男主角贾斯汀・朗 (Justin Long) 合作拍摄新广告。

高通也加入了这一行列。IT之家注意到，在 Computex 大会主题演讲的结尾，他们发布了一段俏皮的短片，展示了首批搭载骁龙 X (Elite 版或 Plus 版) 芯片的 Copilot+ 笔记本电脑。短片中，贾斯汀・朗仍然身着休闲装使用着 MacBook 笔记本电脑，不过这次他却深受不断弹出的通知所困扰，而这些频繁的通知正是 Copilot 人工智能可以解决的烦恼之一，它可以在用户忙碌时使通知静音，或者通过语音指令帮用户回复消息。

苹果公司虽然也设计了功能强大的神经网络处理单元 (NPU)，但与高通不同的是，苹果目前并没有可直接使用的 AI 模型。高通正与微软合作致力于 Windows on ARM 项目，苹果据报道将与 OpenAI 合作，而微软正是 OpenAI 的主要投资方之一，并正在将 OpenAI 的技术应用于 Copilot 功能。

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