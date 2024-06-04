年拆 120 万台，苹果 Daisy 机器人揭秘：能拆 29 款，拆 1 台 iPhone 仅需 4 秒

IT之家 6 月 4 日消息，科技媒体 TechCrunch 昨日发布博文，其编辑 Brian Heater 受邀前往苹果奥斯汀总部，近距离了解 Daisy 拆解机器人及其前代 Liam 的故事。

前代 Liam 只能拆解 iPhone 6 机型，苹果在不断优化改进下，将拆解时间缩短到了 11 秒。

Liam 1.0

Liam2.0

带吸盘的 Liam2.0

而 Daisy 拆解机器人可以拆解 29 款不同机型 iPhone，而且拆解一台 iPhone 的时间只需要 4 秒。

Daisy 拆解机器人每年最多可以拆解 120 万台 iPhone，苹果公司已提出向任何需要 Daisy 的人免费授权其专利，但迄今为止还没有一家公司接受。

苹果 Daisy 拆解机器人此前会握住 iPhone，费力地拧下并取出每个部件。而现在该机器人会直接从设备中打出，快速撕开 iPhone。

整个过程分为四个阶段，首先是将一桶桶 iPhone 扔进一个滑槽。Daisy 将每部 iPhone 放在传送带上，然后利用机器学习来确定它的具体型号。

剥离屏幕之后每台设备放入零下 80 摄氏度（华氏零下 112 度）的工作冷却装置中，让电池中的粘合剂失效，Daisy 拆解机器人会取出电池。IT之家附上相关图片如下：

最后阶段是落在一个旋转的表面上，由人工进行分类。然后，装箱的成套元件被送往电子垃圾处理公司。

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