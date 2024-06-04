软件故障可能导致车辆失去动力，奔驰在美召回近 1.5 万辆 EQE / EQS 电动汽车

IT之家 6 月 4 日消息，梅赛德斯-奔驰宣布在美国召回旗下部分 EQE 和 EQS 纯电动汽车车型，总数达 14,912 辆。原因是这些车辆存在软件故障，可能触发高压系统关闭，导致车辆失去动力，引发安全隐患。

该问题最早在 2023 年 10 月被发现，当时奔驰丹麦的一家经销商报告称，一辆即将交付的新车仪表板上出现高压电池警告信息。随后，美国在 11 月份也出现了类似报告，车辆在行驶过程中出现动力下降并伴有警告信息。

最初，奔驰将调查重点放在了高压电池管理系统本身。但进一步分析表明，来自车内其他控制单元的过量诊断请求可能会使电池管理系统的内存超载。这种超载会导致系统重置，虽然在设计规范上属于正常功能，却可能引发安全问题。

经过为期数月的调查，奔驰最终将问题归咎于安装在 2023 年 1 月之后生产的车辆上的特定控制单元。奔驰在 2024 年 5 月审查了生产记录后，确认存在潜在安全风险，并启动了召回程序。

由于软件故障的性质，在发生意外断电之前驾驶员不会收到任何警告。

此次召回涉及美国市场共计 14,912 辆汽车，包括各种版本的 EQE 和 EQS 轿车和 SUV 车型。梅赛德斯指出，此次缺陷影响了所有召回车辆。

IT之家附受影响的具体车型如下（均为 2023 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 11 日之间生产）：

2024 EQE 350 4Matic

2023-2025 EQS SUV 350 4Matic

2024 EQE 350+

2023-2025 EQE SUV 350+

2024 EQE 500 4Matic

2023-2025 EQE SUV 500 4Matic

2024 EQE 450 4Matic

2023-2025 EQE SUV 450 4Matic

2024 EQS 450+

2023-2025 EQS SUV 450+

2024 EQS 580 4Matic

2023-2025 EQS SUV 580 4Matic

2024-2025 Mercedes-Maybach EQS SUV 680 4Matic

2024 Mercedes-AMG EQE 53 4Matic

2024-2025 Mercedes-AMG EQE SUV 53 4Matic

2024 Mercedes-AMG EQS 53 4Matic

奔驰表示将在 2024 年 7 月 23 日之前通过邮件通知车主，解决方法是到授权经销商处免费升级电池管理系统软件。

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