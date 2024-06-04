搭载英特尔 Lunar Lake、重 990 克起，微星预告下一代 Prestige 尊爵与 Summit AI+ Evo 笔记本

IT之家 6 月 4 日消息，除发布搭载锐龙 AI 300 系列“Strix Point”处理器的 AI+ 系列笔记本外，微星还在本次台北国际电脑展上预告了下一代尊爵 Prestige AI+ Evo 与 Summit AI+ Evo 笔记本，搭载下一代酷睿 Ultra“Lunar Lake”处理器。

据介绍，英特尔 Lunar Lake 处理器可提供三倍于前代的 AI 性能，CPU、GPU 与 NPU 总算力超 100 TOPS，优化了 500 多个 AI 模型。

尊爵 Prestige 系列笔记本电脑提供 13、14 和 16 英寸三种尺寸，主打轻量化、大电池与长续航：

Prestige 13 AI+ Evo 仅重 990 克，配备 75Wh 大电池

全系升级 500 万像素摄像头

Summit 13 AI+ Evo 是一款 13 英寸翻转本，隶属于微星商务生产力系列，搭载 MPP 2.6 的 MSI Pen 2 手写笔。

IT之家注意到，微星尚未公布上述新品的配置细节与发售时间。

相关阅读：

《首次集成 16/32GB 内存、“绝对击败高通”，英特尔 Lunar Lake 笔记本芯片正式发布》

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。