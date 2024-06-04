768Wh 容量、10ms 切换时间，华硕 ROG 推出 Mjolnir 雷神之锤移动游戏 UPS

IT之家 6 月 4 日消息，华硕在本次 Computex 2024 台北国际电脑展上揭晓了 ROG Mjolnir 雷神之锤移动游戏 UPS 的部分参数信息。

据介绍，ROG Mjolnir 雷神之锤移动游戏 UPS 为户外与室内使用而设计，搭载 768Wh 容量的磷酸铁锂电池，UPS 切换时间仅为 10ms，可为 RTX 4080 游戏电脑提供一小时的游玩时间。

此外，该款 UPS 还搭载一块可显示实时功率信息的 LCD 屏幕。支持太阳能面板充电。

输出方面，这款 UPS 正面提供四个 AC 电源插座，两个 USB Type-C 与两个 USB Type-A 接口，支持 100W PD 快充与兼容 MagSafe 的 Qi2 无线充电。

IT之家注意到，雷神之锤的“握把”为一个采用磁吸连接的手电筒，华硕暂未公布该款移动 UPS 的具体上市时间和总功率信息。

相关阅读：

《华硕 ROG 预热 Mjolnir 雷神之锤户外电源，6 月 Computex 发布》

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。