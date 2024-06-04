搭载英特尔 Lunar Lake 处理器，华硕发布 ExpertBook P5 商务笔记本

IT之家 6 月 4 日消息，华硕于 Computex 2024 台北国际电脑展发布新款 ExpertBook P5（P5404）14 英寸商务笔记本，搭载酷睿 Ultra“Lunar Lake”移动处理器。

华硕 ExpertBook P5 笔记本搭载代号“Lunar Lake”的新一代酷睿 Ultra 处理器，其 NPU 算力超 45 TOPS，平台总算力超 100 TOPS，AI 性能约为“Meteor Lake”初代酷睿 Ultra 处理器的三倍。

该款电脑搭载一块 14 英寸 2.5K 16:10 屏幕、符合 NIST-155 标准的商用级 BIOS 与可选的独立 TPM 2.0 支持。

华硕将为 ExpertBook P5 笔记本提供多种 AI 功能：可使用自然语言快速检索文档、提供多语言支持的会议记录、AI 降噪等功能。

IT之家注意到，新款 ExpertBook P5 笔记本左侧搭载两个雷电 4、HDMI、10Gbps USB-A 与 3.5mm 音频接口；右侧搭载 10Gbps USB-A 接口与防盗锁孔。

有关华硕 ExpertBook P5 笔记本更多详细信息将于今年第三季度正式公布。

2024 台北国际电脑展专题

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