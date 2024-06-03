专属祥龙耳机弹窗：华为 FreeBuds Pro 3 龙年典藏版 979 元 6.5 折限时购

华为 FreeBuds Pro 3 龙年典藏版发售于 2024 年 1 月 1 日，发售价为 1499 元。

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据介绍，这款耳机将祥龙图腾与呼吸灯巧妙融合，开盒时点亮龙眼，与设备连接时显示专属祥龙耳机弹窗，Mate60 系列、Mate X5 系列还会显示“Lossless”金标。

关于 FreeBuds Pro 3 耳机的配置信息，IT之家此前进行过详细报道。这款耳机配备超感知原声双单元，高音单元采用海尔贝克磁铁阵列，搭配大驱力 11 毫米超磁感低音单元，官方宣称“低音下潜至 14 Hz，高音上探至 48 kHz”。

华为 FreeBuds Pro 3 耳机搭载空间音频 2.0，采用高分辨率空间模型算法，分辨率精度提升 40 度，时延降低 25%。这款新品耳机还搭载了华为智慧动态降噪 3.0，搭配三麦克风混合降噪系统，据称能精准识别并实时计算耳内外噪音，因地制宜动态定制降噪效果，主动降噪能力提升 50%。

其他方面，华为 FreeBuds Pro 3 整机音乐播放续航可达 33 小时，支持 IP54 级防尘抗水溅，支持离线查找、多设备畅连、智慧播报等智能体验。

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