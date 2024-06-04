最高搭载 4.3 英寸 LCD 屏幕，微星推出 CORELIQUID A、I、P 系列 AIO 水冷散热器

IT之家 6 月 4 日消息，微星在本届 Computex 2024 台北电脑展上推出了全新 CORELIQUID A、I、P 系列 AIO 一体式水冷散热器。

IT之家注意到，新款 CORELIQUID 水冷散热器全系搭载 UNI 支架设计，同时兼容 AMD 与英特尔主板；搭载高品质 EPDM 橡胶管，提供更强的耐用性。

MPG CORELIQUID P 系列

CORELIQUID P 系列水冷散热器采用微星 EZ DIY 设计，三个风扇共用外壳，可一次性安装；屏幕由 D 系列的 2.4 英寸升级为 4.3 英寸 IPS 面板，并提供更大的可调节角度。

MAG CORELIQUID I 系列

CORELIQUID I 系列水冷散热器采用双面 Infinity Pyramid Mirror 设计，与微星 PANO 系列机箱匹配。

微星本次还推出白色版本的 MAG CORELIQUID I360 WHITE，预装风扇与支架，并预先整理好风扇线材，以简化用户的安装过程。

MAG CORELIQUID A 系列

CORELIQUID A 系列水冷同样搭载 UNI 支架、EPDM 橡胶与 ARGB 灯效，采用六角形水冷头设计、加大面积的铜质底座，可有效覆盖新一代英特尔与 AMD AM5 处理器。

2024 台北国际电脑展专题

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