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支持显卡竖装与 3 个 360 冷排，微星推出 MPG VELOX 刀锋 300R AIRFLOW PZ 机箱

2024/6/4 16:58:08 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 4 日消息，微星在本届 Computex 2024 台北国际电脑展上推出新款 MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 与 Modern 系列机箱产品。

MPG VELOX 刀锋 300R AIRFLOW PZ 中塔机箱

MPG VELOX 刀锋 300R AIRFLOW PZ 是一款注重散热设计的中塔机箱，提供黑白双色可选，前部内置双 160mm ARGB 风扇、尾部内置 120mm 风扇。

兼容性方面，这款机箱支持最长 390mm 长度的显卡竖装、同时支持安装三个 360mm AIO 水冷散热器。

Modern 系列机箱

微星本次还为不喜欢 RGB 灯效与炫目设计的用户提供了 Modern 系列机箱，灵感源自北欧极简主义风格，采用铝合金和枫木材质打造。

据介绍，Modern 系列机箱采用 4mm 阳极氧化铝前面板框架、枫木装饰材料，适合白色 / 极简主题的装机。

IT之家注意到，该款机箱还配有枫木材质的提手（可承重 50kg）、可调式前风扇支架（可容纳 120-200mm 各种尺寸的风扇），支持背插式 ATX 和 Micro-ATX 主板。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：微星机箱2024台北电脑展

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